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«И у меня, и у тебя 6 нокаутов в UFC». Анкалаев — об обвинениях Перейры в скучном стиле

«И у меня, и у тебя 6 нокаутов в UFC». Анкалаев — об обвинениях Перейры в скучном стиле
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Топовый боец полутяжёлого веса UFC россиянин Магомед Анкалаев ответил на упрёк действующего обладателя титула UFC в категории до 93 кг бразильца Алекса Перейры. Ранее тот заявил, что руководство североамериканского промоушена не даёт Магомеду титульный бой из-за его скучного стиля ведения боя.

«У Алекса шесть нокаутов в UFC, как и у меня. Он в курсе, почему дерётся не со мной, а с парнем, который является восьмым в рейтинге. Давай по-настоящему сосредоточимся на твоём поединке. Я поступлю так же», — написал Магомед на своей странице в социальных сетях.

В последнем поединке Магомед Анкалаев нокаутировал Джонни Уокера во втором раунде.

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