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Алекса Перейра ответил, кого считает величайшим бойцом в истории ММА

Алекса Перейра ответил, кого считает величайшим бойцом в истории ММА
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Действующий обладатель титула UFC в полутяжёлом дивизионе (до 93 кг) бразилец Алекс Перейра назвал бойца, которого считает величайшим в истории смешанных единоборств.

«Сейчас, когда Джон Джонс активен, он — величайший боец в истории ММА. Как говорит Дана Уайт, он — мужик», — приводит слова Перейры портал Bloody Elbow.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 285, американский боец разделил октагон с бывшим временным чемпионом UFC в категории до 120 кг французом Сирилем Ганом. На кону стоял вакантный титул чемпиона UFC в тяжёлом весе. Бой завершился победой Джона удушающим приёмом в первом раунде.

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