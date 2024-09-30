Магомед Анкалаев: Алекс, удачи тебе на выходных! Я болею за тебя. Вперёд, чемпион

Топовый боец полутяжёлого дивизиона UFC россиянин Магомед Анкалаев сообщил, что будет болеть за действующего обладателя титула UFC в категории до 93 кг бразильца Алекса Перейру в поединке с американцем Халилом Раунтри.

«Алекс, удачи тебе на выходных! Я болею за тебя. Вперёд, чемпион», — написал Магомед на своей странице в социальных сетях.

Напомним, противостояние между Перейрой и Раунтри станет главным поединком турнира UFC 307, который состоится 7 октября в Солт-Лейк-Сити (США). Для Поатана этот бой станет третьим с начала текущего года.

Ранее Анкалаев ответил Перейре, который заявил, что у того скучный стиль.