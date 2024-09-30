Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Магомед Анкалаев: Алекс, удачи тебе на выходных! Я болею за тебя. Вперёд, чемпион

Магомед Анкалаев: Алекс, удачи тебе на выходных! Я болею за тебя. Вперёд, чемпион
Комментарии

Топовый боец полутяжёлого дивизиона UFC россиянин Магомед Анкалаев сообщил, что будет болеть за действующего обладателя титула UFC в категории до 93 кг бразильца Алекса Перейру в поединке с американцем Халилом Раунтри.

«Алекс, удачи тебе на выходных! Я болею за тебя. Вперёд, чемпион», — написал Магомед на своей странице в социальных сетях.

Напомним, противостояние между Перейрой и Раунтри станет главным поединком турнира UFC 307, который состоится 7 октября в Солт-Лейк-Сити (США). Для Поатана этот бой станет третьим с начала текущего года.

Ранее Анкалаев ответил Перейре, который заявил, что у того скучный стиль.

Материалы по теме
«И у меня, и у тебя 6 нокаутов в UFC». Анкалаев — об обвинениях Перейры в скучном стиле
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android