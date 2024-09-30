Правительство Грузии выплатит Мерабу Двалишвили и Илии Топурии более $ 350 тыс.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объявил, что чемпионы UFC Мераб Двалишвили и Илия Топурия получат денежное вознаграждение в размере 1 млн лари (или $ 367 666).

«Грузинские спортсмены добились беспрецедентных успехов в разных видах спорта, последним примером является завоевание Двалишвили титула чемпиона UFC. Сейчас двое из восьми действующих чемпионов UFC — грузины, что по-настоящему отражает боевой дух грузинского народа. Только у Бразилии с её 200-миллионным населением результат, аналогичный Грузии с её четырьмя миллионами [людей], что является предметом особой гордости для каждого грузина.

Такой успех заслуживает должного признания. Поэтому мы выплатим каждому бойцу по 1 млн лари. Мы желаем Мерабу Двалишвили и Илии Топурии дальнейших побед. Уверены, что Илия успешно защитит свой титул 26 октября», — приводит слова Кобахидзе портал Georgia Today.