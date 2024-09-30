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Премьер-министр Грузии: Илия и Мераб показали боевой дух грузин, закалявшийся 3000 лет

Премьер-министр Грузии: Илия и Мераб показали боевой дух грузин, закалявшийся 3000 лет
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Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе лестно высказался в адрес чемпиона UFC в легчайшем весе Мераба Двалишвили и чемпиона UFC в полулёгком весе Илии Топурии.

«Топурия и Двалишвили продемонстрировали боевой характер грузинского народа, который закалялся на протяжении 3000 лет. Они напомнили нам, что там, где мы сражаемся достойно, нас, грузин, никто не сможет победить», — приводит слова Ираклия Кобахидзе портал AGENDA.GE.

Напомним, и Илия Топурия, и Мераб Двалишвили завоевали чемпионский титул UFC в текущем году.

Ранее стало известно, что правительство Грузии выплатит обоим спортсменам более $ 350 тыс.

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