Умар Нурмагомедов: Мераб должен сразиться со мной. У него нет других вариантов

Топовый и непобеждённый российский боец UFC, выступающий в легчайшем весе, Умар Нурмагомедов оставил послание действующему обладателю титула чемпиона UFC в категории до 61 кг грузину Мерабу Двалишвили.

«У Мераба нет других вариантов (соперников, с которыми ему надо подраться. — Прим. «Чемпионата»). Он должен сразиться со мной, поскольку я следующий претендент на титул чемпиона UFC в легчайшем весе», — написал Умар на своей странице в социальных сетях.

Умару Нурмагомедову 28 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2016 году и в январе 2021-го провёл свой первый поединок в UFC. В своём последнем бою, состоявшемся в августе на турнире UFC on ABC 7 в Абу-Даби (ОАЭ), Нурмагомедов победил единогласным решением второго номера дивизиона американца Кори Сэндхагена.