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Алекс Перейра предложил Халил Раунтри заключить денежное пари

Алекс Перейра предложил Халил Раунтри заключить денежное пари
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Действующий обладатель титула чемпиона UFC в категории до 93 кг бразилец Алекс Перейра предложил топовому американскому бойцу полутяжёлого веса UFC Халилу Раунтри заключить пари о проведении им тейкдауна в поединке с ним.

«Честно говоря, все, кто говорил это раньше, [в итоге] проводили тейкдаун в бою со мной. Так что, мне в это трудно поверить. Я могу поверить в это только при одном условии — если Халил публично пообещает, что не будет делать тейкдаун и в случае невыполнения пожертвует часть своих средств на благотворительность. Если он сдержит слово, то при таком раскладе я нокаутирую его», — приводит слова Перейры портал sherdog.

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