Ренато Мойкано: я против Хукера на UFC 310 за статус претендента. Давайте сделаем это

Топовый бразильский боец UFC, выступающий в лёгком весе (до 70 кг), Ренато Мойкано предложил руководству UFC организовать ему претендентский поединок с новозеландцем Дэном Хукером.

«Они [матчмейкеры UFC] мне даже не предлагали бой с Хукером. Но это можно решить. Мойкано против Хукера на UFC 310 в декабре, за статус главного претендента на титул. Давайте сделаем это», — написал Ренато на своей странице в социальных сетях.

Напомним, 28 сентября на турнире UFC Fight Night 243, который состоялся в Париже (Франция), Ренато разделил октагон с французом Бенуа Сен-Дени. Бой завершился победой Мойкано техническим нокаутом.