Халил Раунтри рассказал, что был на грани смерти после того, как его отца убили

Топовый американский боец полутяжёлого веса UFC Халил Раунтри-младший рассказал, как переживал смерть своего отца, Халила Раунтри-старшего.

«Когда мне было два года, моего отца убили. Он был менеджером Boyz II Men, New Edition (американские музыкальные группы. — Прим. «Чемпионата»). В какой-то момент он был личным телохранителем Мохаммеда Али. Помню, что на его похоронах были сотни, если не тысячи людей. Когда я думаю об этом, то понимаю, что нужно быть особенным человеком, чтобы на твои похороны пришли совершенно незнакомые люди, чтобы почтить твою жизнь.

Думаю, главной трудностью для меня было взяться за определённые вызовы, потому что у меня не было человека, который сказал бы мне, что всё будет хорошо, в порядке. Это немного сдерживало меня в карьере. И в результате я оказался на пути саморазрушения. В день мне удавалось выкуривать по две пачки сигарет. Пил алкоголь не переставая, принимал рандомные антидепрессанты.

Помню, в один момент я весил 138 кг. И одной ночью пытался уснуть, но чувствовал, что моё сердце вытворяет вещи, которые точно не должно вытворять. В этот момент у меня появилась мысль: «Это моя последняя ночь, я умру во сне». После этого мне стали интересны фитнес и здоровье. И смешанные единоборства стали идеальным спортом для меня», — приводит слова Халила портал Bloody Elbow.