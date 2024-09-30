Мойкано: Пэдди, пожалуйста, не выходи на бой со мной. Я собираюсь пробить тебе череп

Топовый бразильский боец UFC, выступающий в лёгком весе, Ренато Мойкано оставил послание известному английскому бойцу UFC Пэдди Пимблетту.

«Пожалуйста, не выходи на бой со мной. Я собираюсь сделать тебе больно и пробить череп локтем. Сейчас мне хочется получить славу, внимание камер, поскольку в я выступаю в UFC уже 10 лет. Три года назад меня никто не знал, хотя работал много и выкладывался по полной. Но это не имеет значения, если ты лучший боец в мире, о котором никто не знает. Хочу, чтобы больше людей говорили о моём имени, поскольку так ко мне будет приковано больше внимания и я буду драться за пояс», — приводит слова Мойкано портал Low Kick MMA.