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Первый канал покажет бой Бивол — Бетербиев в прямом эфире

Общероссийский федеральный телеканал «Первый канал» покажет поединок за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе по боксу между россиянами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым в прямом эфире. Об этом сообщает издание Sports.ru.

Согласно информации издания, трансляция начнётся в 23:30 по московскому времени. Поединок между Дмитрием и Артуром состоится 12 октября в Эр-Рияде (Саудовской Аравии).

Дмитрию Биволу 33 года. В своём последнем бою, состоявшемся в июне, россиянин досрочно остановил ливийского проспекта Малика Зинада.

Артуру Бетербиеву 39 лет. В своём последнем бою в январе уроженец Хасавюрта досрочно остановил в седьмом раунде победителя Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) и экс-чемпиона во втором среднем весе (до 76,2 кг) британца Каллума Смита.