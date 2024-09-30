Масвидаль — о возобновлении карьеры в ММА: это будет самой громкой новостью этого года

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в полусреднем дивизионе (до 77 кг) Хорхе Масвидаль считает, что новость о его возобновлении карьеры в смешанных единоборствах станет самой громкой в текущем году.

«На рассмотрении находится множество вариантов. Мы ещё не остановились на каком-то конкретном. Пока ждём, когда кое-что произойдёт. Затем я должен получить важные новости. Позвольте мне сказать вам сейчас, что это, вероятно, будет самой громкой новостью года», — приводит слова Хорхе портал MMAJunkie.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 287 в Майами, Масвидаль уступил единогласным решением судей Гилберту Бёрнсу, после чего объявил о завершении карьеры в ММА.