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Масвидаль — о возобновлении карьеры в ММА: это будет самой громкой новостью этого года

Масвидаль — о возобновлении карьеры в ММА: это будет самой громкой новостью этого года
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Бывший претендент на титул чемпиона UFC в полусреднем дивизионе (до 77 кг) Хорхе Масвидаль считает, что новость о его возобновлении карьеры в смешанных единоборствах станет самой громкой в текущем году.

«На рассмотрении находится множество вариантов. Мы ещё не остановились на каком-то конкретном. Пока ждём, когда кое-что произойдёт. Затем я должен получить важные новости. Позвольте мне сказать вам сейчас, что это, вероятно, будет самой громкой новостью года», — приводит слова Хорхе портал MMAJunkie.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 287 в Майами, Масвидаль уступил единогласным решением судей Гилберту Бёрнсу, после чего объявил о завершении карьеры в ММА.

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