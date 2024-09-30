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Гловер Тейшейра: Алекс Перейра способен драться в тяжёлом весе и уничтожать тяжей

Гловер Тейшейра: Алекс Перейра способен драться в тяжёлом весе и уничтожать тяжей
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Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе бразилец Гловер Тейшейра считает, что действующий обладатель титула UFC в категории до 93 кг соотечественник Алекс Перейра способен драться в тяжёлом весе.

«Честно говоря, я уверен, что Алекс может сделать всё, что захочет. Он может драться в тяжёлом весе и уничтожать тяжей. Потому что он обладает силой, способностью читать противника, и мощью. Этот парень сильнее любого тяжеловеса, с которым мне доводилось тренироваться. Конечно, любой тяжеловес, вроде Тома Аспиналла, Стипе Миочича, также имеют нокаутирующую силу. Но Алекс находится на более высоком уровне», — приводит слова Гловера портал sherdog.

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