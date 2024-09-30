Экс-чемпион UFC Фрэнк Шемрок: своими речами Дональд Трамп разжигает ненависть и страх

Первый чемпион UFC в полутяжёлом дивизионе (до 93 кг) американец мексиканского происхождения Фрэнк Шемрок высказался в адрес бывшего президента США Дональда Трампа.

«Речь Трампа бессмысленна, она разжигает ненависть и страх. Я хочу, чтобы наш народ придерживался политики, а лидер поддерживал его. Мы все американцы! Именно так поступил бы настоящий лидер», — написал Фрэнк на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Фрэнк Шемрок завоевал титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе в декабре 1997 года. В ходе своей карьеры он побеждал таких бойцов, как Бас Рюттен, Кевин Джексон, Тито Ортис, Сезар Грейси, Игорь Зиновьев и прочих.