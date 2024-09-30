Магомед Анкалаев: Алекс Перейра находится под программой защиты свидетелей UFC

Топовый российский боец UFC, выступающий в полутяжёлом весе, Магомед Анкалаев высказался в адрес действующего обладателя титула UFC в категории до 93 кг бразильца Алекса Перейры.

«Все в курсе, что Алекс находится под программой защиты свидетелей UFC — я это прекрасно понимаю. Мне просто надо делать свою работу — разносить людей. Тогда наш бой будет неизбежен. Ты тоже постарайся не налажать на этой неделе», — написал Анкалаев на своей странице в социальных сетях.

Напомним, противостояние между Перейрой и Раунтри станет главным поединком турнира UFC 307, который состоится 7 октября в Солт-Лейк-Сити (США). Для Поатана этот бой станет третьим с начала текущего года.