Камару Усман: Алекс Перейра — король Бразилии, но Халилу Раунтри под силу шокировать мир

Экс-чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) нигериец Камару Усман поделился мнением о предстоящем поединке между Алексом Перейрой и Халилом Раунтри.

«Я собираюсь удивить всех, сказав, что Халил Раунтри шокирует мир. Он очень взрывной, мощный, его навыки в муай-тай невероятны. А когда он выбрасывает свои удары, то находит ваше лицо. У Раунтри есть проблема в темпе. Он слишком быстро выкладывается и отдаёт инициативу. Так что меня беспокоит то, как он будет вести себя в чемпионских раундах, если до этого, конечно, дойдёт бой.

Однако в стартовых раундах Халил так же опасен, как и предыдущие соперники Алекса. С учётом его пути и тех испытаний, через которые он прошёл, победа над Перейрой станет прекрасным способом завершить карьеру, дав миру и будущим поколениям знать, что можно полностью изменить свою жизнь и завоевать титул UFC.

Он был очень толстым, подавленным и имел проблемы с психическим здоровьем. А теперь [он] полностью изменил свою жизнь и потенциально может стать чемпионом мира в полутяжёлом весе.

Сейчас Алекс Перейра чуть более опытен в плане работы в стойке, он не устаёт. Алекс будет полностью готов работать на протяжении всего поединка — это его единственное преимущество.

Если в бою начнутся размены, то у Халила есть хорошие шансы [чтобы удачно попасть], как и у других парней в дивизионе. Алекс Перейра — король Бразилии, он делает своё дело и нравится мне. Но у Халила есть всё, чтобы шокировать мир», — приводит слова Камару портал Bloody Elbow.