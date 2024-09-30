Известный рэпер Канье Уэст посетил японский реслинг-промоушен

47-летний популярный музыкальный исполнитель Канье Уэст был замечен 30 сентября на трибунах шоу японского промоушена Pro Wrestling NOAH в Токио.

Pro Wrestling NOAH был основан в 2000 году бывшим рестлером All Japan Pro Wrestling (AJPW) Мицухару Мисавой после того, как он возглавил массовый уход кадров, в результате которого 24 из 26 контрактных рестлеров AJPW покинули промоушен и образовали Noah.

Wrestling Observer назвал Noah лучшим промоушеном в 2004 и 2005 годах, а также лучшим еженедельным телевизионным шоу в 2003 году.

Уэст в конце 1990-х — начале 2000-х получил известность как продюсер, приняв участие в создании хитов для таких исполнителей, как Jay-Z, Ludacris, Талиб Квели и Алиша Киз.

Известен своим эпатажным поведением и спорными заявлениями.