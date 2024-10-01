Александр Усик объяснил, почему Энтони Джошуа проиграл Даниэлю Дюбуа

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе украинец Александр Усик объяснил, почему британец Энтони Джошуа проиграл соотечественнику Даниэлю Дюбуа.

«Проблема была в его работе ног, в ментальной готовности, во всём. Внутри Эй Джей был совершенно другим. Он выглядел не так, как мы все ожидали. Вы видели его правую руку? Она была полностью опущена и находилась на уровне груди. К тому же его подбородок был поднят, это был подарок для любого боксёра», — приводит слова Усика портал British Boxing News.

Напомним, Даниэль нокаутировал Энтони на старте пятого раунда. Их бой состоялся на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Великобритания).