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Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос по поводу своего возвращения в октагон

Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос по поводу своего возвращения в октагон
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Российский боец смешанных боевых искусств, бывший чемпион UFC в лёгком весе, член Зала славы UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов сообщил, что не намерен возвращаться в октагон.

«Я помогаю своим братьям стать чемпионами… Вы, ребята, никогда не будете скучать по мне, потому что в нашей команде мы создаём чемпионов. У вас, ребята, всегда будут чемпионы, не беспокойтесь об этом», — сказал Нурмагомедов в эфире iNews.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов в октябре 2020 года завершил карьеру в UFC после победы над Джастином Гэтжи. За свою карьеру дагестанец провёл 29 боёв, все из которых закончились победой Нурмагомедова.

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