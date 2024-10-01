Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тренер Дюбуа: Даниэль сломал Усика в их бою

Тренер Дюбуа: Даниэль сломал Усика в их бою
Комментарии

Дон Чарльз, тренер чемпиона IBF в супертяжёлом весе британца Даниэля Дюбуа, высказался о поражении своего бойца в поединке с украинцем Александром Усиком, состоявшемся в августе 2023 года.

«Нам не удалось вернуться из Польши с желаемым результатом, но я не обесцениваю этот бой. Это была победа по всем статьям. До поражения это была победа.

Даниэль сломал этого человека. Он уронил его. Я знаю, что видел, поэтому мне ничего не нужно говорить. Усика спасла индустрия бокса, рефери дал ему возможность восстановиться, а после он воспользовался своим опытом», — приводит слова Чарльза издание BoxingScene.

Материалы по теме
Чисора оценил шансы Джошуа в реванше с Дюбуа
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android