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WBA одобрила следующего соперника Джервонты Дэвиса

WBA одобрила следующего соперника Джервонты Дэвиса
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Всемирная боксёрская ассоциация (WBA) одобрила проведение титульного поединка в лёгком весе (до 61,2 кг) между американцами Джервонтой Дэвисом (30-0, 28 KO) и Ламонтом Роучем (25-1-1, 10 KO), сообщает пресс-служба.

Ожидается, что встреча бойцов состоится 14 декабря в США.

Ламонту Роучу 29 лет. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2014 году и в ноябре 2019-го впервые сразился за мировой титул, уступив единогласным решением соотечественнику Джамелу Эррингу.

В ноябре 2023 года Роуч бросил вызов чемпиону WBA во втором полулёгком весе доминиканцу Эктору Луису Гарсии и победил раздельным решением, после чего провёл одну защиту.

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