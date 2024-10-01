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«На него смотрят как на безумца». Брэдли раскритиковал Хейни за иск против Гарсии

«На него смотрят как на безумца». Брэдли раскритиковал Хейни за иск против Гарсии
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Бывший чемпион мира в двух весовых категориях, а ныне комментатор и аналитик, американец Тимоти Брэдли прокомментировал иск Девина Хейни против Райана Гарсии.

Напомним, Хейни обвинил Гарсию в нанесении побоев, мошенничестве и несправедливом обогащении на боксёрском ивенте после их поединка в апреле.

«Кто захочет драться с ним? У Гарсии отобрали полтора миллиона долларов и дали ему год отстранения. И это посчитали справедливым.

Нужно двигаться дальше. Хейни снова поднял эту тему. Не понимаю… Он тратит своё время, деньги и возможности. Все смотрят на него как на безумца», — приводит слова Брэдли ProBox TV.

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