Бетербиев ответил, боится ли проиграть в поединке с Биволом

Чемпион WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Артур Бетербиев высказался о предстоящем поединке с обладателем титула WBA Дмитрием Биволом, который состоится 12 октября в Саудовской Аравии.

«Почему я должен бояться? Я даже не считаю себя хорошим боксёром. Пока. Даже Мохаммед Али проигрывал, и это не было проблемой», — сказал Бетербиев в интервью YouTube-каналу Queensberry Promotions.

Дмитрию Биволу 33 года. В своём последнем бою, состоявшемся в июне, россиянин досрочно остановил ливийского проспекта Малика Зинада.

Артуру Бетербиеву 39 лет. В своём последнем бою в январе уроженец Хасавюрта досрочно остановил в седьмом раунде победителя Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) и экс-чемпиона во втором среднем весе (до 76,2 кг) британца Каллума Смита.