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Умар Нурмагомедов проведёт схватку по грэпплингу 25 октября в Абу-Даби

Умар Нурмагомедов проведёт схватку по грэпплингу 25 октября в Абу-Даби
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Второй номер рейтинга UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Умар Нурмагомедов проведёт схватку про грэпплингу с бывшим чемпионом Bellator бразильцем Эдуардо Дантасом.

Встреча пройдёт в рамках турнира ADXC 6, который состоится 25 октября в Абу-Даби (ОАЭ).

Умару Нурмагомедову 28 лет. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2016 году и в январе 2021-го провёл свой первый поединок в UFC. В своём последнем бою, состоявшемся в августе на турнире UFC on ABC 7 в Абу-Даби (ОАЭ), Нурмагомедов победил единогласным решением второго номера дивизиона американца Кори Сэндхагена.

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