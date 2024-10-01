Хабиб — о взвешивании перед боем с Макгрегором: хотел показать, что я — мусульманин

Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг), а ныне член Зала славы, россиянин Хабиб Нурмагомедов высказался о своём поведении на взвешивании перед боем с Конором Макгрегором. Напомним, Нурмагомедов вызвал неудовольствие зрителей из-за религиозных высказываний.

«Я чувствовал себя очень гордым мусульманином. Каждый верит в то, во что верит. Никогда не сужу людей за то, во что они верят. Это личный выбор каждого. Но я мусульманин, я реально хотел показать это. Почему я сказал: «Я знаю, ребята, вам это не нравится»? Я смотрел много боёв Мохаммеда Али. И когда он стал мусульманином, вся система встала против него. Ему было очень сложно. Потому что многим людям это не понравилось. Ок. Если это тебе не нравится… Кого это волнует? Это твоя личная проблема.

Да, это был момент, когда много эмоций соединились. До боя был один день, все разговоры закончились, я был очень эмоционален. Но в этот момент я себя контролировал. До этого было много месяцев подготовки, я был очень рад, что всё закончилось, что осталась лишь одна ночь. И на следующий день я размазал лицо этого парня», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции в Малайзии.