«Я выбираю другой путь». Хабиб признался, что старался не травмировать соперников в UFC

Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг), а ныне член Зала славы, россиянин Хабиб Нурмагомедов заявил, что намеренно избегал травм соперников в своих боях.

«Я дрался с Майклом Джонсоном и понимал, что он не на моём уровне. И я дал ему совет: «Знаешь, как бой закончился? Сабмишеном — кимурой». Когда я схватил его руку — я реально мог её сломать. Но я этого не сделал. И я сказал ему, что он должен постучать. Он постучал — и всё закончилось. Все остались целы. Потому что моя цель в этом спорте — не травмировать людей. Моя цель была — стать чемпионом без… Иногда приходилось бить, потому что таков этот спорт. Но когда у меня есть шанс, почему я должен причинять ущерб? Выбираю другой путь.

Так было и в моём последнем бою. Я сделал переход из армбара на треугольник. Я сделал это, потому что армбаром мог сломать Гэтжи руку. Это был мой последний бой. Понимаете, о чём я говорю? С армбара я перешёл на удушение треугольником, усыпил его, он проснулся, все остались целы», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции в Малайзии.