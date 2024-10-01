Джефф Нил дал прогноз на бой Уиттакера и Чимаева

Рейтинговый боец UFC Джефф Нил, выступающий в полусреднем весе (до 77 кг), высказался о предстоящем поединке средневесов Роберта Уиттакера и Хамзата Чимаева, который состоится на турнире UFC 308.

«Я поставлю на победу Уиттакера, потому что Хамзат не выйдет в клетку. Шучу. Бой состоится. Но я всё равно выберу Уиттакера. Роберт – крепкий засранец», — сказал Нил в интервью YouTube-каналу Джеймса Линча.

Роберту Уиттакеру 33 года. Австралиец дебютировал в престижнейшей организации мира в 2012 году и в июле 2017-го завоевал временный титул, одолев кубинца Йоэля Ромеро, после чего был объявлен бесспорным чемпионом.

В октябре 2019-го Уиттакер лишился пояса, проиграв досрочно во втором раунде новозеландцу Исраэлю Адесанье. В настоящий момент австралиец идёт на серии из двух побед.