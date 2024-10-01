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Хабиб Нурмагомедов ответил, поменяли ли его деньги

Хабиб Нурмагомедов ответил, поменяли ли его деньги
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг), а ныне член Зала славы, россиянин Хабиб Нурмагомедов высказался о своём финансовом благополучии.

«Это вопрос не ко мне. Люди знают лучше меня. Конечно, я скажу только хорошее о себе. Но если хочешь честный ответ, то надо обратиться к людям. Конечно, перед моими глазами они скажут: он хороший парень. Но это хороший вопрос. Очень хороший вопрос.

Деньги и слава — две очень сильные вещи. Тебе следует быть осторожным с ними. Некоторые хотят сильно денег, но не понимают, что приходит с этими деньгами. Деньги никогда не приходят одни.

Ты станешь более занятым… бизнес, поездки. Деньги ставят тебя в очень опасную позицию. И ты даже этого не понимаешь. Поэтому, когда люди хотят денег, они должны быть осторожными.

Конечно, без денег сложно жить тоже, но… что есть, то есть. Я жил на обоих берегах. Богатая жизнь более опасна. Я уже сказал, что деньги не приходят одни. Они тащат за собой проблемы...» — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции в Малайзии.

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