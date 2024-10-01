Чжилэй перечислил ошибки Джошуа в бою с Дюбуа

Китайский супертяжеловес Чжан Чжилэй прокомментировал поражение двукратного чемпиона мира британца Энтони Джошуа в поединке с действующим обладателем титула IBF соотечественником Даниэлем Дюбуа.

Напомним, поединок боксёров состоялся в ночь с 21 на 22 сентября в Лондоне (Великобритания) и завершился победой Дюбуа нокаутом в пятом раунде.

«Исходя из того, что я увидел, Джошуа совершил несколько принципиальных ошибок. Он низко держал руки. Когда он бил, то наклонялся вперёд и открывался для контратак. Не знаю, что произошло, но я увидел несколько ошибок. У него не было их раньше, поэтому я не знаю, почему он их допустил», — сказал Чжилэй в интервью YouTube-каналу Boxing News.