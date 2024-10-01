Дави Рамос не согласен с тем, что Махачев занимает первое место в рейтинге Р4Р UFC

Экс-боец UFC, а ныне выступающий в АСА бразильский легковес Дави Рамос признался, что не согласен с нахождением чемпиона UFC россиянина Ислама Махачева на первой строчке рейтинга лучших бойцов вне зависимости от весовых категорий.

«Если честно, не согласен с тем, что Махачев занимает первое место в рейтинге вне зависимости весовых категорий. Мой топ-5 выглядит следующим образом: 1. Джон Джонс 2. Алекс Перейра 3. Ислам Махачев 4. Александр Пантожа 5. Дрикус дю Плесси», — сказал Рамос в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

В UFC Рамос дрался и с Исламом Махачевым, и с Арманом Царукяном. 4 октября в Грозном на турнире АСА 180 бразилец встретится с россиянином Мухамедом Коковым.