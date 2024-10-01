Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хабиб: я совершил много ошибок в своей карьере и о многом жалею

Хабиб: я совершил много ошибок в своей карьере и о многом жалею
Комментарии

Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг), а ныне член Зала славы, россиянин Хабиб Нурмагомедов признался, что не согласен со многими своими решениями, касающимися карьеры в престижнейшей организации мира.

«Я о многом жалею. Если смотреть на мою карьеру, на мои пресс-конференции, бои… Что я тогда вообще нёс? Мне не нравится смотреть мои интервью… Лучше смотреть мои бои. Нет болтовни, есть бой… Я о многом жалею, я совершил много ошибок», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции в Малайзии.

Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру в октябре 2020 года, будучи действующим чемпионом UFC. Всего на его счету 29 побед и ни одного поражения.

Материалы по теме
Хабиб Нурмагомедов ответил, поменяли ли его деньги

Почему Хабиб — главная звезда ММА

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android