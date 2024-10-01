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Экс-чемпион: не удивляйтесь, если Бивол поймает Бетербиева на удар

Экс-чемпион: не удивляйтесь, если Бивол поймает Бетербиева на удар
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Бывший чемпион мира, а ныне эксперт и аналитик, американец Крис Алгиери высказался о предстоящем поединке за звание абсолютного чемпиона в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) между россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

«Не удивляйтесь, если Бивол поймает Бетербиева на удар и нокаутирует. Обычно ситуации, когда боксёр нокаутирует панчера, взрывают мозг. Но мы и раньше видели Артура на полу. Да и в исполнении Бивола была пара неплохих нокаутов. Так что нокаут от Бивола в этом бою не будет крайне неожиданным», — сказал Алгиери в эфире ProBox TV.

Напомним, поединок Бетербиева и Бивола состоится 12 октября в Саудовской Аравии.

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