Субханкулов: я за Бивола. Думаю, он выйдет победителем в бою с Бетербиевым

Многократный призёр чемпионатов России, обладатель пояса чемпиона Европы по версии IBA россиянин Артур Субханкулов считает, что Дмитрий Бивол выйдет победителем в поединке за звание абсолютного чемпиона в полутяжёлом весе с Артуром Бетербиевым.

«Бой Бивола и Бетербиева ожидаемый не только в России, но и во всём мире. Это наикрутейшая и долгожданная вывеска. Признаюсь, что я за Бивола. Его стиль ведения боя мне больше импонирует. Мне нравится, как боксирует Дима. Он отлично работает на ногах, бьёт серийно. Думаю, что Бивол выйдет победителем из этого поединка. С нетерпением жду этот бой, — сказал Субханкулов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Сам Субханкулов (6-0, КО 4) 17 октября в Уфе проведёт бой за пояс WBA Asia во втором полулёгком весе (до 59 кг) против китайца Лиу Венсонга (11-3-1, КО 8) на турнире «Ночь чемпионов IBA».