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Пэдди Пимблетт ответил на вызов Ренато Мойкано

Пэдди Пимблетт ответил на вызов Ренато Мойкано
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Звёздный британский легковес UFC Пэдди Пимблетт ответил на вызов 11-го номера рейтинга бразильца Ренато Мойкано.

«Давай сделаем это, Ренато Мойкано! Лёгкие деньги», – написал Пимблетт в социальных сетях.

Пэдди Пимблетту 29 лет. Британец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2012 году, с 2021-го выступает в UFC. В своём последнем бою на UFC 304 в июле Пимблетт победил удушающим приёмом американца Бобби Грина.

Ренато Мойкано 35 лет. Бразилец выступает в UFC с 2014 года. В своём последнем бою на UFC Fight Night 243 в сентябре Мойкано победил техническим нокаутом француза Бенуа Сен-Дени.

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