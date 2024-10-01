Пэдди Пимблетт ответил на вызов Ренато Мойкано

Звёздный британский легковес UFC Пэдди Пимблетт ответил на вызов 11-го номера рейтинга бразильца Ренато Мойкано.

«Давай сделаем это, Ренато Мойкано! Лёгкие деньги», – написал Пимблетт в социальных сетях.

Пэдди Пимблетту 29 лет. Британец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2012 году, с 2021-го выступает в UFC. В своём последнем бою на UFC 304 в июле Пимблетт победил удушающим приёмом американца Бобби Грина.

Ренато Мойкано 35 лет. Бразилец выступает в UFC с 2014 года. В своём последнем бою на UFC Fight Night 243 в сентябре Мойкано победил техническим нокаутом француза Бенуа Сен-Дени.