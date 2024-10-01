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«Даже не говорите про Уайлдера». Беллью назвал самого опасного нокаутёра в истории

«Даже не говорите про Уайлдера». Беллью назвал самого опасного нокаутёра в истории
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Бывший чемпион мира, а ныне комментатор и аналитик британец Тони Беллью назвал самого опасного нокаутёра в истории бокса.

По мнению Беллью, это бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе американец Джордж Форман (76-5, 68 KO).

«Это Джордж Форман, без сомнений. Самый крутой нокаутёр из всех, кого я когда-либо видел. Лучший из лучших.

Нокаутёра нужно судить по тому, кого он смог остановить. И даже не говорите мне про Уайлдера. Кого он нокаутировал?» — сказал Беллью в интервью DAZN.

Ранее Беллью ответил, связано ли поражение Энтони Джошуа в поединке с Даниэлем Дюбуа с его плохой подготовкой.

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