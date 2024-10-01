Сауль Альварес снялся в рекламном ролике компьютерной игры

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO во втором среднем весе Сауль «Канело» Альварес снялся в рекламном ролике компьютерной игры Call of Duty: Black Ops 6.

Напомним, Альварес свой последний бой проводил в сентябре 2024 года и победил там единогласным решением судей пуэрториканца Эдгара Берлангу.

Всего на счету Альвареса на данный момент 66 проведённых поединков: 62 победы (39 нокаутом) при двух поражениях и двух ничьих.

Летом этого года «Канело» оставил титул IBF вакантным, отказавшись проводить обязательную защиту. Теперь этот пояс разыграют между собой россиянин Владимир Шишкин и кубинец Уильям Скалл.