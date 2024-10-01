Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Джулианна Пенья: моя цель — вернуть Аманду Нуньес и закончить с ней трилогию

Джулианна Пенья: моя цель — вернуть Аманду Нуньес и закончить с ней трилогию
Джулианна Пенья
Аудио-версия:
Комментарии

Претендентка на титул чемпионки UFC в женском легчайшем дивизионе Джулианна Пенья рассказала о том, что по-прежнему надеется на трилогию с легендарной экс-чемпионкой в двух весах Амандой Нуньес, которая завершила карьеру.

«Поединок с Кайлой Харрисон был бы прекрасным и большим событием, но мне хочется верить, что Нуньес продолжит карьеру. Я не верю, что она больше никогда не вернётся в клетку, как она говорила ранее.

Уверена, что она скучает по боям и не понимает, чем ей сейчас заниматься. Моя цель — вернуть Аманду Нуньес и закончить с ней трилогию. Это будет исторический бой в женских ММА», — приводит слова Пеньи Bloodyelbow.

Напомним, следующий бой Пеньи состоится 5 октября в Солт-Лейк-Сити (США), где она сразится с чемпионкой в легчайшем весе Ракель Пеннингтон в соглавном событии турнира UFC 307.

Материалы по теме
Норма Дюмон назвала фаворита поединка Пеннингтон — Пенья
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android