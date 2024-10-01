Стивен Томпсон планирует провести бой с Леоном Эдвардсом

Один из ведущих полусредневесов UFC Стивен Томпсон заявил, что после поединка с Хоакином Бакли хочет провести бой против экс-чемпиона в этом весе Леона Эдвардса.

«Эдвардс все свои последние бои проводил исключительно против борцов. Он дрался с Усманом, Ковингтоном, Мухаммадом — все они борцы. Мне кажется, что ему просто необходимо переключиться и провести бой с опытным ударником. Уверен, что он получил бы настоящее удовольствие от нашего с ним поединка», — приводит слова Томпсона Bloodyelbow.

Напомним, Томпсон свой следующий бой проведёт 5 октября в Солт-Лейк-Сити (США) на турнире UFC 307, где он встретится с Хоакином Бакли.