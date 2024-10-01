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Себастьяну Фундоре и Теренсу Кроуфорду дали ещё 10 дней на согласование сделки

Себастьяну Фундоре и Теренсу Кроуфорду дали ещё 10 дней на согласование сделки
Теренс Кроуфорд
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Чемпион мира по версии WBC и WBO в первом среднем весе Себастьян Фундора и обладатель титула WBA Теренс Кроуфорд должны были договориться о дате и месте проведения поединка до 30 сентября, но команда Кроуфорда запросила ещё 10 суток на урегулирование всех деталей боя, а сторона Фундоры дала согласие.

Таким образом, боксёрам установлен дедлайн до 10 октября 2024 года. Если сторонам не удастся договориться, то будут назначены промоутерские торги на право организации этого боя.

Напомним, Кроуфорд свой последний бой проводил в августе этого года, где он победил единогласным решением судей экс-чемпиона мира Исраила Мадримова. Что касается Фундоры, то он предыдущий поединок провёл в марте этого года и победил раздельным решением судей другого экс-чемпиона мира, Тимофея Цзю.

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