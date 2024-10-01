Ренато Мойкано: я буду лучшим легковесом UFC, даже если вернётся Хабиб

35-летний бразильский легковес UFC Ренато Мойкано считает себя лучшим легковесом UFC на сегодняшний день, даже если бы экс-чемпион в этом весе Хабиб Нурмагомедов решил возобновить карьеру.

«Не хочется сейчас показаться слишком самоуверенным, но я знал, что буду избивать Бенуа в одностороннем стиле. Я много работал, чтобы добиться этого результата, поэтому будьте готовы, Мойкано идёт за поясом.

Я лучший легковес UFC, и мне просто это нужно доказать тем, кто в этом сомневается. Мне никак нельзя проигрывать, потому что я должен платить долги за дом. Хочется наблюдать, как мой сын растёт возле бассейна на заднем дворе. Поэтому мне неважно, с кем драться, я буду выходить и побеждать, и выиграю даже у Хабиба, если надумает вернуться», — приводит слова Мойкано MMANews.

Напомним, Мойкано победил француза Бенуа Сен-Дени техническим нокаутом во втором раунде в главном событии турнира UFC Fight Night 243, который проходил 28 сентября в Париже.