Грант Доусон сделал прогноз на бой Уиттакер — Чимаев

30-летний американский легковес UFC Грант Доусон дал свой прогноз на предстоящий поединок экс-чемпиона UFC в среднем весе Роберта Уиттакера против популярного не знающего поражений бойца Хамзата Чимаева.

«Я считаю фаворитом Уиттакера, с учётом того, что бой запланирован на пять раундов. Если бы это был трёхраундовый бой, то я бы согласился, что Хамзат имеет шансы на победу. Но в пяти раундах боя Чимаев просто не выдержит темп Уиттакера на протяжении всей дистанции. Я, конечно, не финансовый гений, но хочу сказать, чтобы все ставили деньги на Роберта», — сказал Доусон в своём интервью Джеймсу Линчу на его YouTube-канале.

Напомним, бой Уиттакер — Чимаев состоится 26 октября в Абу-Даби на турнире UFC 308, где станет соглавным событием шоу.