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Официальный проморолик к бою Фрэнсиса Нганну против Ренана Феррейры

Официальный проморолик к бою Фрэнсиса Нганну против Ренана Феррейры
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Предлагаем вашему вниманию официальный проморолик, посвящённый турниру по смешанным единоборствам PFL Super Fights (Battle of the Giants: Brace for Impact), где главным событием шоу станет титульный бой в тяжёлом весе между экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну и обладателем суперпояса данной организации в этой весовой категории Ренаном Феррейрой.

Напомним, этот турнир состоится 19 октября в Саудовской Аравии. В рамках этого шоу пройдёт 10 поединков.

Соглавным событием шоу станет бой известной экс-чемпионки UFC и Bellator 39-летней бразильянки Крис Сайборг против её 30-летней соотечественницы Лариссы Пачеко.

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