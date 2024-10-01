Дмитрий Бивол работает на груше голыми кулаками перед боем с Артуром Бетербиевым

Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол опубликовал видео, где активно работает на груше голыми кулаками в преддверии поединка за титул абсолютного чемпиона мира с обладателем всех остальных поясов в своём весе Артуром Бетербиевым.

«Я уже готов и с нетерпением жду 12 октября. Я готов драться», — сказал Бивол на видео, опубликованном на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter).

Напомним, Бивол и Бетербиев проведут главный бой большого боксёрского вечера, который состоится 12 октября в Саудовской Аравии.

Бивол выйдет на этот поединок с рекордом в 23 победы (12 нокаутом) в 23 поединках, в то время как Бетербиев выступит с безупречных послужным списком в 20 побед (20 нокаутом) в 20 поединках.