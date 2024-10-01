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Дмитрий Бивол работает на груше голыми кулаками перед боем с Артуром Бетербиевым

Дмитрий Бивол работает на груше голыми кулаками перед боем с Артуром Бетербиевым
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Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол опубликовал видео, где активно работает на груше голыми кулаками в преддверии поединка за титул абсолютного чемпиона мира с обладателем всех остальных поясов в своём весе Артуром Бетербиевым.

«Я уже готов и с нетерпением жду 12 октября. Я готов драться», — сказал Бивол на видео, опубликованном на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter).

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол
13 октября 2024, воскресенье. 00:05 МСК
Артур Бетербиев
Не началось
Дмитрий Бивол

Напомним, Бивол и Бетербиев проведут главный бой большого боксёрского вечера, который состоится 12 октября в Саудовской Аравии.

Бивол выйдет на этот поединок с рекордом в 23 победы (12 нокаутом) в 23 поединках, в то время как Бетербиев выступит с безупречных послужным списком в 20 побед (20 нокаутом) в 20 поединках.

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