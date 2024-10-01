Кайла Харрисон: Джулианна Пенья избегает боя со мной

Двукратная олимпийская чемпионка, а также действующий боец женского легчайшего дивизиона UFC Кайла Харрисон заявила, что претендентка на титул UFC в легчайшем весе Джулианна Пенья избегает боя с ней.

«Джулианна постоянно пытается уйти от неизбежного. Но на её месте я бы, конечно, тоже не особо хотела драться с такой, как я. Поэтому мы повсюду слышим, что она сильно хочет третий бой с Амандой Нуньес, или о том, что я принимаю стероиды.

У неё нет побед над топовыми действующими бойцами. Она не дралась два года после поражения от Нуньес, и вот теперь она дерётся за пояс. Ей просто подарили этот шанс. Но ничего, скоро придёт время нашего боя», — приводит слова Харрисон BJPenn.

Напомним, Пенья проведёт свой следующий бой 5 октября на турнире UFC 307 в Солт-Лейк-Сити, где сразится с действующей чемпионкой в легчайшем весе Ракель Пеннингтон.