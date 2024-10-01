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Исраэль Адесанья планирует провести бой до конца 2024 года

Исраэль Адесанья планирует провести бой до конца 2024 года
Исраэль Адесанья
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Экс-чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья заявил, что планирует вернуться в октагон до конца 2024 года.

«Несмотря на то что я уже не в ранге чемпиона, у меня нет чемпионского титула, я по-прежнему популярный и известный боец. Я готов подраться с любым, кто бросит мне вызов, и хочу сделать это до конца этого года. Я просто буду упорно тренироваться и ждать момента, когда мне позвонят и предложат интересный вариант. Я знаю, что скоро со мной свяжется Дана Уайт, и буду ждать этого с нетерпением», — приводит слова Адесаньи MMA Fighting.

Напомним, Адесанья свой последний бой проводил в августе 2024 года, где потерпел поражение удушающим приёмом в четвёртом раунде от ныне действующего чемпиона Дрикуса дю Плесси.

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