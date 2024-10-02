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Дэн Хукер ответил на вызов Ренато Мойкано

Дэн Хукер ответил на вызов Ренато Мойкано
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Один из ведущих легковесов UFC американец Дэн Хукер ответил на вызов бразильского бойца Ренато Мойкано, который, будучи воодушевлённым победой над Бенуа Сен-Дени, заявил о желании подраться с Хукером на UFC 310.

«Если они предложат бой за титул чемпиона в случае победы над тобой, то я в деле, 100%», — написал Хукер на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter).

Напомним, последний бой Мойкано состоялся 28 сентября в Париже на UFC Fight Night 243, где он победил техническим нокаутом во втором раунде француза Бенуа Сен-Дени. Что касается Хукера, то он предыдущий раз выступал в августе 2024 года и одержал там победу раздельным решением судей над Матеушем Гамротом.

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