Дана Уайт раскрыл, как решатся проблемы с рейтингами UFC

Президент UFC Дана Уайт высказался о проблемах в рейтингах UFC и пообещал, что скоро их исправят с помощью искусственного интеллекта (ИИ).

«Скоро появится ИИ, и всё это будет исправлено. Мы вытащим всех этих бездельников, которые ничего не смыслят в боях, и поместим сюда ИИ, и мы сможем исправить все эти рейтинги», — приводит слова Уайта репортёр Kevin Iole в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, вопрос рейтингов UFC затрагивается бойцами и болельщиками уже давно. Так, вчера экс-боец UFC бразильский легковес Дави Рамос признался, что не согласен с нахождением чемпиона UFC россиянина Ислама Махачева на первой строчке рейтинга лучших бойцов вне зависимости от весовых категорий.