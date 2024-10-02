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Перейра заявил, что не будет стремиться к досрочной победе над Раунтри

Перейра заявил, что не будет стремиться к досрочной победе над Раунтри
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Действующий чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразилец Алекс Перейра высказался о защите титула против американца Халила Раунтри, которая состоится на турнире UFC 307.

«Халил – сильный и опасный парень. Он голоден, и у него есть мечта. Но я воспользуюсь своим умом и опытом. Я всегда оказываю давление на соперников, и, если они готовы – они ломаются. Неважно, будет ли это решение, нокаут или приём. Моя цель – остаться чемпионом», — приводит слова Перейры пресс-служба UFC.

Напомним, Перейра завоевал титул в ноябре 2023 года. Предстоящая защита станет для бразильца третьей.

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