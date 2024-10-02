«Полная чушь». Дана Уайт эмоционально отреагировал на слухи о гонорарах Нганну в боксе

Генеральный директор UFC Дана Уайт считает, что слухи о гонорарах бывшего чемпиона организации камерунца Фрэнсиса Нганну после ухода сильно преувеличены.

«Это может быть неправдой. Это чушь, о которой говорят публично, но это неправда. Это полная чушь.

Это всё миф, заставляющий говорить: «Ох, а давайте перейдём в бокс!» Бокс не работает. Что заставляет его работать? Вам нужен чёртов саудовский триллионер, чтобы устроить чёртовы бои. И даже саудовские триллионеры устают от этой чуши. И всё чёртов миф. Это миф», — сказал Уайт в интервью YouTube-каналу Кевина Айоле.

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