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Ариэль Хельвани назвал фаворита в поединке Бетербиева и Бивола

Ариэль Хельвани назвал фаворита в поединке Бетербиева и Бивола
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Известный обозреватель и эксперт DAZN Ариэль Хельвани высказался о предстоящем поединке за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) между россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

«Бивол вернул веру в него великолепным выступлением в июне. Ему придётся пройти через трудности. И то, как он с ними справится, это вопрос. Вопрос, что произойдёт, когда его соперник начнёт наваливаться с мощными ударами? Как на это ответит Бивол?

Как по мне, возраст, активность и отсутствие травм — это важнейшие факторы в пользу Бивола. Поэтому я ставлю на его победу по очкам», — сказал Хельвани в эфире DAZN.

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